Памятник первой учительнице Юрия Гагарина открыли в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Монумент с портретом Нины Васильевны Кондратенковой, первой учительницы Юрия Гагарина, появился во дворе иркутской школы № 21, где она проработала директором 10 лет. Также более 30 лет она была педагогом в школах областного центра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– Мы гордимся тем, что Нина Васильевна работала в нашей школе и возглавляла ее, – сказала директор школы № 21 имени Ю.А. Гагарина Ирина Кузнецова. - Всю свою педагогическую деятельность она не раз говорила о том, что образовательная организация должна носить имя ее ученика. Создание музейного пространства поддержали учителя, ученики и жители Октябрьского округа. И мы рады быть причастны к этому знаменательному историческому событию.

Также на стадионе школы открыли еще один памятник - самолет «МИГ-23». Его перевезли с площадки бывшего военного городка ИВВАИУ, после чего отреставрировали и покрасили.

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