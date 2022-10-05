«Горзеленхоз» завершает летний сезон в парках и скверах. Фото: администрация Иркутска

Клумбы Иркутска готовят к зиме. Остатки цветов практически везде убраны. Оставляют специалисты «Горзеленхоза» лишь многолетники и растения, легко переносящие заморозки. К примеру, ампельную петунию и алиссум. Розы на площадях около Драматического театра имени Охлопкова и на пересечении улиц Чкалова и Ленина присыпают опилками, чтобы они раскрыли свои бутоны в первый месяц лета. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

– Дизайн-проекты клумб на следующий год уже разработаны. Сейчас их рассматривают в комитете городского обустройства, но уже можно сказать, что цветов высадим на несколько десятков тысяч больше, – отметил руководитель МУПЭП «Горзеленхоз» Георгий Ни.

Специалисты обещают порадовать иркутян новыми растениями. В том числе эффектный катарантус из Мадагаскара и вербена бонарская, что родом из Южной Америки.

Напомним, этим летом в Иркутске благодаря работникам предприятия в 54 парках и скверах Иркутска цвели более 500 тысяч декоративных растений.

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