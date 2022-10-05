Жители Иркутска могут лично задать вопросы главам городских округов. Фото: администрация Иркутска

Жители областного центра всегда могут лично задать вопросы главам округов. Прием горожан проходит в каждом районе Иркутска. Чаще всего обращения касаются благоустройства общественных территорий, ремонта дорог и тротуаров, содержания детских площадок, поддержки инициатив и многого другого. Об этом сообщаютв пресс-службе администрации Иркутска.

– Как правило, после приема граждан сотрудники комитетов по управлению городскими округами проводят совместные выездные мероприятия с представителями профильных комитетов администрации и заявителями, - отметил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. - Уже на месте предметно рассматривается обращение, прорабатываются возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Каждый глава проводит приемы по личным вопросам дважды в месяц. Помимо этого, существуют и другие формы взаимодействия с жителями.

Подробнее о приеме горожан в разных округах города, адресах, режиме работы, а также контактные телефоны можно узнать ЗДЕСЬ.

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