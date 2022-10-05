Негодных к службе мобилизованных из Иркутской области отправят домой после медосмотра

Те, у кого категория "Г" и "Д" не могут проходить обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе правительства Иркутской области объяснили, кто и мобилизованных может попасть домой из учебных частей. Сейчас любой может по запросу пройти медицинское освидетельствование, оно покажет состояние здоровья мобилизованного. Если вдруг оно резко ухудшилось, да так, что категория падает ниже "В", человека отправят домой.

После медосвидетельствования мобилизованного могут перенаправить в военно-медицинское учреждение или в госпиталь, о последнем принимает решение военный прокурор. Если комиссия признает категорию "Г" или "Д", то мобилизованного возвращают домой.

Отметим, согласно распорядку, любой мужчина в мирное время должен актуализировать информацию о своем здоровье в военкомате. Комиссариат должен владеть данными о том, появилась ли у человека инвалидность или патологическое заболевание.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что через портал Госуслуг из Иркутской области добровольцами на частичную мобилизацию записались более 500 человек. Они выразили желание отдать долг стране и уже собираются в учебные центры.

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