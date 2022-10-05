В Братске будут судить сотрудника завода, по вине которого под машиной погиб рабочий

Фото: СК Иркутской области

В Братске на одном из предприятий еще в июне произошло ЧП: сотрудник завода погиб под опрокинувшемся на него погрузчиком. Виновника нашли - им оказался другой рабочий, который на этом самом погрузчике наехал на бункер анодной массы и не справился с управлением. Против него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом рассказали в пресс-службах СК и прокуратуры Иркутской области.

- Следователями СК установлено, что обвиняемый нарушил требования и правила охраны труда, что по неосторожности повлекло смерть мужчины. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в СК.

Отметим, согласно уголовному кодексу, по данной статье можно получить пять лет принудительных работ с запретом на определенную деятельность или лишение свободы до пяти лет.

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