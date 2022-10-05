Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 8:29

В Братске будут судить сотрудника завода, по вине которого под машиной погиб рабочий

Дизельный погрузчик опрокинулся и упал прямо на человека
Дарья БОЛЕСОВА
Фото: СК Иркутской области

Фото: СК Иркутской области

В Братске на одном из предприятий еще в июне произошло ЧП: сотрудник завода погиб под опрокинувшемся на него погрузчиком. Виновника нашли - им оказался другой рабочий, который на этом самом погрузчике наехал на бункер анодной массы и не справился с управлением. Против него возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом рассказали в пресс-службах СК и прокуратуры Иркутской области.

- Следователями СК установлено, что обвиняемый нарушил требования и правила охраны труда, что по неосторожности повлекло смерть мужчины. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, рассказали в СК.

Отметим, согласно уголовному кодексу, по данной статье можно получить пять лет принудительных работ с запретом на определенную деятельность или лишение свободы до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприниматель из Бурятии отдал обманутому клиенту в три раза больше, чем получил

В Бурятии обманутый клиент смог взыскать с предпринимателя почти полмиллиона рублей (подробнее)