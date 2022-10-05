Segеzha Group поддерживает ветеранов Усть-Кута. Фото предоставлено компанией.

В День пожилого человека крупнейшее в Иркутской области деревоперерабатывающее предприятие Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») - ООО «ТимберТранс» - провело в г. Усть-Кут торжественное мероприятие, в котором приняли участие 70 ветеранов Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Речники.

В этом году руководство ООО «ТимберТранс» особое внимание уделило оздоровлению старшего поколения, развитию в рядах ветеранского движения спорта и здорового образа жизни. От лица компании для организации были приобретены настольные игры – шахматы, шашки и дартс. Активисты Совета регулярно организуют и сами принимают участие в спортивных мероприятиях Усть-Кутского района и г. Усть-Кут. Председатель первичной ветеранской организации Галина Ильинична Люлькив поблагодарила предприятие за постоянную поддержку и вручила генеральному директору ООО «ТимберТранс» Александру Жевлакову благодарственное письмо от имени Совета.

«Мы гордимся нашими ветеранами и делаем все необходимое, чтобы их жизнь была достойной и комфортной. Предприятие старается создать оптимальные условия для эффективной общественной деятельности наших опытных наставников. Этим летом помогли Совету ветеранов микрорайона Речники с ремонтом помещения. Эта и другая благотворительная работа ведется системно, чтобы ни один ветеран не остался без нашего внимания и помощи. Мы обязаны и будем это делать», - говорит генеральный директор ООО «ТимберТранс» Александр Жевлаков.

Справка КП:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com