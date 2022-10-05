Мобилизованные из Иркутской области получат выплату в 100 тысяч после сверки списков

Все заявки на пособия будут удовлетворены Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе министерства социального развития Иркутской области сообщили, что все мобилизованные, которые оставили заявку на социальную поддержку, получат выплаты в 100 тысяч рублей после сверки списков. Глава отдела организации мер соцподдержки Минсоцразвития региона Артем Красноштанов провел прямой эфир 5 октября, во время которого ответил на вопросы населения.

- Выплаты осуществляются в течение 10 рабочих дней с даты получения списка от пункта отбора на военную службу по контракту или военкомата. Списки формирует пункт отбора не позднее семи рабочих дней с момента убытия граждан для участия в спец. операции. Выплата осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня получения списка от военкомата. Военкомат представляет списки не позднее 7 рабочих дней со дня направления гражданина к месту прохождения военной службы, - подробно объяснили в комментариях к прямому эфиру.

Красноштанов призвал не волноваться, так как выплату получат все, кто оставил заявки. Помимо этого региональные власти расширили перечень дополнительного снаряжения, которое мобилизованный может получить бесплатно, за счет казны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список дополнительного снаряжения для мобилизованных расширили в Иркутской области

Изменения в указ внес губернатор Игорь Кобзев (подробнее)