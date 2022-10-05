Семьи из Иркутской области с погибшим на СВО родственником получат бесплатную землю

Даже те, кого сняли с учета, могут рассчитывать на землю Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области подписал поправки в закон "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан". Теперь семьи, в которых был участник специальной военной операции на Украине, могут получить участок за счет казны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Чтобы получить землю, нужно встать в очередь в компетентном органе. Рассчитывать на поддержку могут те, чьи родственники подписали контракты с 24 февраля 2022 года. Если же семьи сняли с учета до момента вступления закона в силу, то их восстановят в праве получения земли.

Ранее "КП-Иркутск" писала, когда мобилизованные жители Приангарья смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Их семьи сильно переживают, что не получат деньги, поэтому завалили вопросами министерство социального развития региона.

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