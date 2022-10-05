Значимые проекты развития Иркутской области вошли в Постановление Совета Федерации. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ поддержал перспективные проекты по развитию нашего региона. Представлены они были 20 и 21 сентября, когда в верхней палате парламента состоялись Дни Иркутской области.

- Это означает, что проекты рекомендованы для поддержки Правительству Российской Федерации. Отмечу, это результат большой совместной работы правительства региона, Законодательного Собрания области, сенаторов, - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Итак, что отмечено в Постановлении Совета Федерации? В первую очередь, что Иркутская область обладает значительным экономическим, инвестиционным потенциалом и стратегическими запасами природных ресурсов.

Подчеркивается, что важно уделять внимание вопросам экологии, транспорта, необходимо возводить новый аэропорт и реконструировать транспортную инфраструктуру.

Так, в документ включены предложения по разработке проекта и строительству автомобильного и железнодорожного мостов в нижнем бьефе Братской ГЭС, возведению медицинских учреждений, созданию лесосеменного центра на базе Мегетского лесопитомника, определению площадки для аэропортового комплекса, реконструкции здания, где предполагается разместить Иркутский областной театр юного зрителя, и другие.