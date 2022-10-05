Заместитель генерального прокурора России прибыл в Иркутскую область с рабочим визитом

Фото: прокуратура Иркутской области

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области объявили,что в регион с рабочим визитом приехал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он успел побывать на открытии детского сада и поздравить учителей Приангарья с их праздником. Учреждение находится в микрорайоне Лесной в Иркутске.

- В результате принятых мер прокурорского реагирования строительные работы завершены, и социально значимый для жителей областного центра объект введен в эксплуатацию, - рассказали в надзорном ведомстве Приангарья.

После Демешин отправился в среднюю школу №14 в Иркутске, вручил памятные подарки учителям во время торжественного мероприятия. Под руководством этих учителей, классных руководителей, обучаются ребята со званием "Герои России".

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