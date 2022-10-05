Не жалел тратить себя на других. Ушел из жизни Олег Желтовский

Олег Всеволодович Желтовский. Фото: Николай Зименков.

Пятого октября ушел из жизни Олег Всеволодович Желтовский, известный журналист, редактор легендарной в СССР газеты «Советская молодежь» (1985 - 1997), а с 1997 года - президент, председатель совета директоров ЗАО «Издательский дом «Номер один», почетный профессор Иркутского государственного университета, член правления Иркутской областной организации Союза журналистов России.

Олег Всеволодович достойно жил всегда и во всем - он был талантливым журналистом и успешным управленцем. Его высокий профессионализм достигался благодаря внутренним качествам человека нравственного, принципиального и совестливого.

Для сотрудников «Молодежки» он был не просто руководителем, а главой редакционной семьи. Он не жалел тратить себя на других, ему всегда и на всех хватало внимания, заботы, участия. Многие молодые журналисты встали на крыло, обрели свое имя благодаря именно Олегу Всеволодовичу.

Он был авторитетным и уважаемым среди широкой общественности нашего города, Иркутской области. Статьи Олега Всеволодович в газете всегда были актуальны, общественно значимы и не оставляли читателей равнодушными. Многим было важно знать его мнение, оно всегда было глубоко выверенным.

Сегодня любые слова об Олеге Желтовском звучат сухо и не до конца выражают чувства безвозвратной утраты, глубокой благодарности за интересное общение с ним, уважение за его по-настоящему неравнодушный характер, высокий профессионализм журналиста и руководителя.

Друзья, коллеги.