В Иркутске спасатели провели учения с условным пожаром в самолете в аэропорту

Население предупредили о том, что возле аэропорта может появится черный дым Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В пресс-службе МЧС Иркутской области поделились кадрами с места проведения учений спасателей. Практику по отработке условного пожара в самолете и на взлетной полосе провели в международном аэропорту Иркутска. Здесь собрались целые бригады специалистов в полной экипировке.

- По легенде в результате аварийной посадки самолета произошел отрыв шасси, после чего загорелся двигатель. Также пламя охватило разлившееся авиационное топливо. Пострадавшие, роли которых исполнили статисты и манекены, не могли самостоятельно покинуть воздушное судно, - рассказали в ведомстве.

Целью таких практических занятий является необходимость определить резерв сил и средств для борьбы с такими чрезвычайными ситуациями. Отметим, такая суматоха в аэропорту могла вызвать смятие среди населения, поэтому спасатели заранее предупредили о том, что возле взлетных полос можно будет видеть черный дым.

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