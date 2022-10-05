Отключение отопления в Иркутске 6 октября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Об отключении отопления в Иркутске 6 октября предупредили в пресс-службе оператора теплосетей города. В областном центре уже давно дали отопление в многоквартирные дома, но регулярные его отключения все еще продолжаются.

Отключение отопления в Иркутске 6 октября

Под отключение отопления в Иркутске 6 октября попадают сразу три городских округа: Правобережный, Свердловский и Октябрьский. Тепла не будет в домах уже с 9 утра. Причиной стали плановые работы в сетях, чтобы избежать аварий в зимний период.

- В Свердловском округе проведём ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 2а и Варламова, 87. В Октябрьском округе проведём ремонт тепловой сети по улице Красноказачья, 127. В Правобережном округе проведём ремонт тепломеханического оборудования на котельной «Баррикад, 159», - отчитались о планах в компании.

Точные адреса отключения отопления в Иркутске 6 октября указаны в таблице оператора теплосетей.