На предприятии в Иркутской области рабочий упал с шестиметровой высоты

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В СК Иркутской области сообщили о начале проверки после падения с высоты рабочего одного из предприятий в городе Зима. Уже сейчас правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда". Мужчина упал с высоты 6 метров и остался жив. В тяжелом состоянии его увезли в больницу.

- По предварительным данным, 2 октября в цехе одного из промышленных предприятий в г. Зима во время ремонтных работ машинист оступился и упал с шестиметровой высоты. 51-летний мужчина доставлен в медучреждение, находится в тяжелом состоянии. В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по соблюдению требований и правил охраны труда, опрашиваются свидетели происшествия и руководство предприятия, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что один из работников другого предприятия в Братске пойдет под суд за смерть своего коллеги. На него упал погрузчик, которым управлял подозреваемый. Он проходит по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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