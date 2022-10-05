Иркутянам рассказали условие возникновения рака при приготовлении еды

Все дело в посуде и некоторых продуктах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Диетолог Наталья Круглова рассказала жителям Иркутска и Приангарья о том, при каком условии приготовление еды может стать опасным для человека. При обработке любого продукта могут выделиться вещества, вызывающие онкологию. Сочетание двух факторов - посуды с антипригарным покрытием и масла - может стать причиной появления заболеваний. Об этом рассказали в NEWS.ru.

- Когда происходит нагревание масла, обжаривание в нем особенно белковых продуктов, то образуются потенциально опасные вещества. Есть исследования, что данные вещества могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний пищеварительного тракта. Если не жарить на масле, то риск будет минимален, - заявила специалист.

Ранее "КП-Иркутск" писала о хирурге-онкологе и-з Братска, который добровольно ушел по частичной мобилизации в учебную часть. Пациенты забили тревогу, ведь это был единственный онколог во все районе.

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