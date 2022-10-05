Жители Иркутской области, страдающие храпом, рискуют задохнуться во сне Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Иркутской области, которые обычно храпят по ночам, сильно рискуют во сне. По словам врача-сомнолога Софии Черкасовой, если лечь в определенную позу, человек может задохнуться. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Потому что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются, - заявила специалист.

Если же говорить о тех, кто не страдает храпом, то слишком неудобная поза может навредить здоровью. Например, многие женщины спят на спине, чтобы "не помять лицо" о подушку, при этом из-за многочасового лежания на спине у них появляются проблемы со здоровьем.

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