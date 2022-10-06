Погода в Иркутске 6 октября. Синоптики обещали осадки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 6 октября принесет в город осадки. Синоптики говорят, что это будет мокрый снег. Таков прогноз на четверг у Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 6 октября

- Погода в Иркутске 6 октября: в областном центре переменная облачность, слабые осадки преимущественно в виде мокрого снега, - уточняют прогноз метеорологи. – В Иркутске дует северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем ожидаем, что воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске сегодня, по данным Яндекса, составляет 726 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года является вариантом нормы.

Погода в Иркутской области 6 октября также будет с мокрым снегом и снегом. Осадки прогнозируются небольшими, а вот в горах Восточного Саяна – умеренные. Точно сегодня выпадет небольшой снег в Катангском, Киренском, верхнеленских и северо-восточных районах региона. По области дует северо-западный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +2…+7. Однако, если небо закроют облака, похолодает до +1…-4.

Внимание, автомобилисты! На дорогах Иркутской области местами гололедица и снежный накат.

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