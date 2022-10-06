220 детей смогут ходить в новый детский сад в микрорайоне Лесной в Иркутске. Фото мэрии Иркутска

Новый детский сад открыли в микрорайоне Лесной в Иркутске. Входить в него смогут 220 ребятишек. Дошкольное учреждение открыли в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

- В детском саду разместят 11 групп, в том числе ясельные для малышей от одного года, для каждой организован отдельный вход. - рассказали в мэрии. - Для удобства маломобильных посетителей предусмотрен вертикальный лифт-подъемник, входные площадки оборудованы пандусами.

В группах есть все необходимое игровое и спортивное оборудование, бытовые предметы и мебель. Оборудован музыкальный зал и бассейн. Территория детского сада уже также благоустроена – есть навесы, озеленение, организован пост охраны, установлены видеокамеры и кодовые замки.

Стоит отметить, что в Иркутской области в этом году откроется 10 детсадов вместимостью на тысячу дошколят.

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