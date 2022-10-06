Два 30-летних таксиста из Шелехова попались на уловки телефонной мошенницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сразу два таксиста из Шелехова попались на уловки предположительно одной и той же мошеннице, так как схема обмана была идентичной. Мужчинам поступал заказ на покупку и доставку молочной смеси, а после начиналось выманивание денег под различными предлогами. Для нагнетания обстановки в трубке телефона был слышен детский плач. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

- 30-летние шелеховчане установили себе на телефон приложение одной из фирм такси, подрабатывали частным извозом и иногда им поступали заказы с просьбой купить тот или иной товар и привозить их на указанный адрес, - рассказывают полицейские. – В сентябре им поступили заказы с просьбой купить молочную смесь.

Когда товар был куплен, у звонившей девушки начались «проблемы». Она начала просить закинуть ей деньги на телефон, якобы у нее закончился трафик мобильного интернета и теперь не открывается банковское приложение.

- При этом женщина рассказывала, что не может выйти из дома, так как не с кем оставить малолетних детей и уверяла, что, как только получит доступ к мобильному приложению банка, тут же переведет эту сумму водителю, - отмечают в МВД регионе.

После первого перевода денег, ей нужен был еще один и еще – не хватило суммы для погашения долга перед оператором и т.д.

- При этом в трубке все время плакал ребенок, - рассказали оба пострадавших полицейских.

Как рассказали специалисты, раскусить мошенницу можно было на первоначальном этапе разговоров. Во-первых, номера телефонов в обоих случаях явно были не местные.

- Сим-карты зарегистрированы в Самаре и Московской области, - говорят в полиции.

Во-вторых, суммы дама просила не малые – для сотовой связи – сначала тысячу рублей, потом еще столько же, потом еще. В общей сложности таксисты потратили на покупку смеси по тысяче рублей, а после перевели мошеннице еще по три.

- К тому же, как женщина смогла оформить заказ на такси через интернет? Нужно было, проанализировать ситуацию, а потом действовать, или же просить перевести предоплату на покупку товара, - отмечает дознаватель отдела МВД России по Шелеховскому району Надежда Касьянова.

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