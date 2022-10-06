18-летняя девушка и 28-летний мужчина из Иркутска найдены мертвыми в квартире в Химках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Химках в одной из квартир, которую сдавали посуточно, нашли два трупа. Как стало известно, в ней умерли двое из Иркутска – 18-летняя девушка и 28-летний мужчина. Об этом стало известно корреспондентам «КП»-Москва.

Что же произошло, предстоит разобраться следователям. Пока, ситуацию смогли прояснить только хозяева жилплощади. Они рассказали, что сдали квартиру на сутки со 2 по 3 октября.

- Пара производила благоприятное впечатление, - поделились владельцы.

В общем, жилье было сдано. А когда иркутяне перестали отвечать на звонки, решено было ехать в квартиру, проверить, как обстоят дела. В квартире они нашли два трупа. Девушка с мужчиной были на кровати. Позже приехавшие на место следователи нашли в квартире два полимерных пакета. Они отправлены на экспертизу. Есть версия, что именно вещество в них могло стать причиной смертельного отравления.

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