Условия предоставления соцвыплаты многодетным семьям взамен земли изменились в Иркутской области Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Приангарье меняется порядок и условия предоставления социальной выплаты многодетным семьям взамен земельного участка. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев. Нововведения вступят в силу с 1 января 2023 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Со следующего года многодетная семья, в отношении которой принято решение о предоставлении социальной выплаты, должна будет обратиться с заявлением в министерство имущественных отношений Иркутской области в течение трех месяцев со дня принятия такого решения, но не позднее 15 декабря текущего года, – рассказала министр имущественных отношений региона Марина Быргазова. - Кроме того, с учетом предлагаемых сроков подачи заявлений о перечислении социальной выплаты предусмотрено, что многодетные семьи вправе обращаться с заявлением о постановке на учет с целью получения социальной выплаты до 1 сентября текущего года

Напомним, социальную выплату, которую многодетные семьи в Приангарье получают взамен участка земли, можно использовать еще на несколько целей - например, на строительство или реконструкцию жилого дома с участием индивидуальных предпринимателей, на покупку земли для садоводства или на погашение займа на возведение дома. Соответствующие изменения в Положение о порядке и условиях предоставления этой соцвыплаты подписал глава региона в мае текущего года. Сама мера была введена летом прошлого года.

Подробную информацию о социальной выплате можно узнать на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в разделе «Социальная выплата многодетным семьям».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Иркутской области рассказал, когда закончится обучение мобилизованных. (подробности)

Трехцветную дворняжку Лили из иркутского приюта «удочерила» семья из Токио. Бездомную собаку из приюта в Иркутске забрала семья из Японии. (подробности)