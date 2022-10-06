Семьи мобилизованных из Иркутской области просят не публиковать фото с ними в соцсетях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родственников мобилизованных мужчин из Иркутской области призвали не выкладывать фото с ними в социальных сетях. Видеообращение записал мэр Братска Сергей Серебренников.

- Уважаемые близкие родственники, уважаемые жены, я к вам обращаюсь. Пожалуйста, не выкладывайте видео и фото призванных в социальных сетях. Сегодня это уже нельзя делать, потому что это вопрос их безопасности и вопрос безопасности их близких. Они сегодня на службе, - отметил глава города.

Напомним, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев развеял слухи о том, что мобилизованных совсем скоро отправят из учебных центров в зону СВО. Глава региона заявил, что боевое слаживание будет длиться до конца октября. Это подтвердил и министр обороны страны Сергей Кужугетович Шойгу.

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