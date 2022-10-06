Иностранец пытался дать взятку полицейскому в Нижнеудинске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нижнеудинске полицейские задержали 23-летнего мужчину, приехавшего в Россию из стран ближнего зарубежья. Иностранец обустроился в Красноярском крае, но оперативники остановили его в Приангарье. Молодому человеку грозил штраф за нарушение режима пребывания в РФ, но тот решил избежать наказания и предложил правоохранителю взятку - 10 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Теперь, помимо ответственности за совершение административного правонарушения, ему грозит уголовное преследование, - рассказали в ведомстве. - Покушение на мелкое взяточничество - уголовно наказуемое деяние, регламентированное частью третьей статьи 30, частью первой статьи 291.2 УК РФ.

Теперь ближайший год иностранец может провести в колонии.

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