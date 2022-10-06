Строительство детсада в Ново-Ленино в Иркутске возьмут под усиленный контроль. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Детский сад на 220 мест в 6-м микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске готов на 60%. На строительной площадке побывали заместитель Генерального Прокурора России Дмитрий Демешин и глава Приангарья Игорь Кобзев. Уточнялось, успевает ли подрядчик достроить здание в срок - согласно контракту, закончить работы должны в январе 2023 года, ведутся они по нацпроекту «Демография».

- Здесь сегодня собрались и заказчики, и исполнители, и провели предметный разговор, чтобы понять, кто за что отвечает и в какие сроки будет исполнено. Убежден, что строительство будет завершено до конца этого года, объект введен в эксплуатацию в 2023 году, - подчеркнул Дмитрий Демешин.

Он подчеркнул, что работа по национальному проекту - это зона особого контроля федеральных властей и Полномочного представителя Президента в Сибири, а также потребовал поставить на контроль своевременное и качественное строительство.

- Детсад в Ново-Ленино в высокой строительной готовности. Сюда дополнительно направлено около 100 миллионов рублей, чтобы коллеги могли завершить работы, - отметил губернатор Игорь Кобзев. - Решение вопроса по предоставлению мест в детских садах - одна из основных задач правительства региона.

Также под особый контроль поручено взять еще четыре детских сада, которые строятся по нацпроектам, и открытие которых перенесли на следующий год. Это дошкольное учреждение на 150 мест в Нижней Лисихе в Иркутске, детсады в Усть-Куде и в Маркова в Иркутском районе и на 240 мест в Тулуне. На контроле и возведение школы на улице Багратиона в областном центре.