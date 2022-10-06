В Иркутской области изменится порядок и условия предоставления многодетным семьям соцвыплаты вместо земли. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области с 1 января 2023 года изменится порядок и условия того, как многодетным семьям предоставляется соцвыплата вместо участка земли. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Так, нужно будет подавать заявление в министерство имущественных отношений Приангарья в течение трех месяцев с момента, когда принято решение выдать не землю, а деньги. Однако нужно успевать обратиться до 15 декабря.

- С учетом предлагаемых сроков предусмотрено, что многодетные семьи смогут обращаться с заявлением о постановке на учет с целью получения социальной выплаты до 1 сентября, - пояснила министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова.

По словам министра, социальную выплату по-прежнему можно будет потратить на погашение ипотеки. Подробности - на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в разделе «Социальная выплата многодетным семьям».

КОНКРЕТНО

1172 многодетных семьи в этом году подали заявление на постановку на учет для получения выплаты.

466 семей подали заявление на перечисление соцвыплаты.

382 семей с января по сентябрь 2022 года получили деньги.

75,8 миллиона рублей - столько перечислено из областного бюджета.