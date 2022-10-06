С жителя Московской области ошибочно списали долги тезки из Братска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителю города Люберцы Московской области пришлось оплатить долги своего тезки из Братска. Деньги со счета списали по ошибке. Дело в том, что у мужчин полностью совпадают имя, отчество, фамилия и даже возраст. В ситуацию вмешалась прокуратура Падунского района Братска. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Данные реального должника по исполнительному производству скорректированы, а ошибочно идентифицированному гражданину возвращены денежные средства в сумме более 25 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По результатам проверок сотрудниками ведомства были защищены права более 30-ти так называемых «двойников». Тезкам злостных неплательщиков вернули более 150 тысяч рублей, которые из-за неточности взыскали судебные приставы.

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