Иркутск, Братск, Ангарск и Усть-Илимск лидируют по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье за последние 24 часа выявлено 364 новых случая заражения коронавирусом. Так, с начала пандемии их количество возросло до 345 255. Традиционно антилидером по суточному приросту зараженных стала столица региона. В Иркутске диагноз подтвердился у 121 человека. Об этом сообщают в пресс-службе оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- Вторую позицию в рейтинге занял Ангарск, там за сутки заболели еще 49 жителей, - отмечают в оперштабе. - Третье место между собой разделили сразу два города: Братск и Усть-Илимск, где COVID-19 подтвердился у 32 сибиряков.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики инфекции является вакцинация. Рекомендуем посетить прививочные кабинеты и сделать прививку.

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