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Общество6 октября 2022 6:41

Психоневрологический диспансер консультирует семьи мобилизованных из Иркутской области

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Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Психоневрологический диспансер консультирует семьи мобилизованных из Иркутской области

Психоневрологический диспансер консультирует семьи мобилизованных из Иркутской области

Фото: Анастасия Осипова

В Приангарье врачи областного психоневрологического диспансера проводят бесплатные консультации для родственников мобилизованных жителей региона, а также участников СВО. Возможен как очный, так и дистанционный формат (по телефону). Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Для очных консультаций родственники граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в городе Иркутске могут обратиться к специалистам психотерапевтического отделения на улице Красноармейской, 12, - отметили в региональном минздраве. - Для дистанционной консультации граждане могут позвонить по телефону 122 или по указанным телефонам.

Контактные телефоны

Контактные телефоны

Специалисты во время консультаций могут диагностировать заболевание. В этом случае человек сможет получить лечение в условиях стационара. Такой порядок помощи доступен в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Тулуне, Братске, Усть-Илимске.

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