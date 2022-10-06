Молодежный карьерный форум впервые состоится в Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Школьникам и студентам в Иркутской области расскажут, куда они могут прийти на практику и стажировку, а впоследствии - трудоустроиться. Для этого в регионе, по поручению губернатора Игоря Кобзева, проведут первый Молодежный карьерный форум.

- Понимаем, что молодым людям важно определиться с будущей профессией и в дальнейшем построить успешную карьеру. В свою очередь правительство области заинтересовано, чтобы их судьба была связана с регионом, - отметил глава Приангарья.

В регионе регулярно проводятся мероприятия по профориентации. Например, из года в год проходит конкурс «Моя карьера», где студенты и начинающие специалисты заявляют о себе. А задача форума иная - предоставить площадку, где вузы расскажут об актуальных программах обучения, а работодатели - о востребованных вакансиях. Ребята смогут ознакомиться со всеми предложениями и сделать выбор.

Сейчас прорабатывается концепция форума. Предполагается, что, кроме ярмарок вакансий и выставок профессий, в программе будут круглые столы, тренинги и мастер-классы.

Мероприятие состоится в ноябре в областном центре. К участию приглашают студентов, выпускников, а также компании, заинтересованные в поиске новых кадров.