Сквер в микрорайоне Топкинский благоустроили в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

Спортивная и детская площадки, тренажеры, качели, скамейки, аккуратные тротуары и газоны - жителям микрорайона Топкинский в Иркутске теперь есть, где погулять всей семьей. Возле дома №48 благоустроили сквер по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

- Жители могут заниматься спортом рядом с домом. Для них установили уличные тренажеры и турники. Основные элементы детской площадки выполнены из бревен. Такие игровые комплексы более экологичны, их отличает долгий срок службы, - прокомментировала начальник департамента городской среды администрации Иркутска Елена Юрганова.

В администрации отмечают, что, хоть сквер и появился недавно, в нем уже весело и шумно, многие приходят сюда отдохнуть, размяться, поиграть с детьми. Малышам, к слову, особенно нравятся подвесные качели - раньше таких в Топкинском не было.