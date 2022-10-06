В Иркутске ради оптимизации транспортной сети могут закрыть 30 автобусных маршрутов

Оптимизация приведет к лучшему контролю транспортного состава Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов объявил, что в скором времени в Иркутске могут закрыть 30 маршрутов общественного транспорта. С линий снимут автобусы, а население больше не сможет привычным образом добираться от дома до работы. Главной причиной стало желание оптимизировать транспортную сеть. Об этом министр заявил во время прямого эфира 6 октября.

- Сегодня в Иркутске 90 маршрутов по реестрам. По моим предварительным оценкам, около 30 маршрутов могут быть исключены из общей сети, поскольку они являются либо дублирующими, либо пересекающими друг друга. Поэтому оптимизация маршрутной сети - это главная задача, - заявил Лобанов.

Также он отметил, что при оптимизации можно будет оперативнее отслеживать оснащенность и техническое состояние транспорта. При этом глава ведомства не рассказал, куда денутся водители тех 30 маршрутов, которые хотят исключить.

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