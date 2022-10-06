В Иркутске начали бороться с вандализмом с помощью специальной краски

В качестве борьбы с вандализмом также предлагали организовать занятия стрит-артом Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска обсудили вопрос борьбы с вандализмом на улицах города, а конкретнее - о теггинге и объявлениях, которые приклеивают на любые поверхности. Жители города жалуются на небрежный вид общественных остановок и других объектов, причиной тому надписи и приклеенная бумага. Теперь в областном центре разные объекты будут обрабатывать специальными антивандальными материалами.

- Наша задача – изучить предложения по антивандальным материалам, опробовать в наших условиях, оценить эффективность и принять решение о дальнейшем применении, - заявил заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков.

Теперь остановки транспорта, стены, лавочки и другие объекты будут покрывать этими материалами, к которым не "липнут" краски и бумага с клеем.

Ранее этот вопрос уже поднимали, тогда предложили направить творческую энергию молодых людей в профессиональный стрит-арт.

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