Замгенпрокурора России поддержал обвинение против иркутянина, напавшего на полицейского

Фото: Управление ГП РФ по СФО

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин поддержал государственное обвинение против жителя Иркутска, который пытался застрелить полицейского. Он проходит по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Об этом рассказали в управлении Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

- Дмитрий Демешин предложил суду признать подсудимого, ранее судимого за разбой и незаконное ношение оружия, виновным в совершении вышеуказанного преступления и назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и 11 лет в исправительной колонии особого режима, а также последующим ограничением свободы после освобождения на 1 год, - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, 6 октября 2021 года жители многоэтажки в Ленинском районе Иркутска вызвали полицию из-за пьяного дебошира. Мужчина нарушал покой жильцов, когда приехала полиция, отказался выполнять требования сотрудников МВД. Уже в лифте обвиняемый неожиданно выхватил табельное оружие, упер в грудь полицейского и нажал на курок. Однако, навредить ему не удалось: полицейский сразу забрал оружие и вытащил магазин с патронами. Нападавшего привезли в отделение.

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