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Общество6 октября 2022 8:47

Администрация Братска поможет организовать похороны мобилизованного добровольца

Мужчина умер в Новосибирском высшем военном командном училище
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Администрация Братска поможет организовать похороны мобилизованного добровольца

Администрация Братска поможет организовать похороны мобилизованного добровольца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Братска поможет организовать похороны умершего в Новосибирске мобилизованного мужчины. Напомним, сибиряк добровольцем отправился в военно-учебный центр для прохождения подготовки. Сегодня, 6 октября, высшее военное командное училище посетил заместитель мэра Братска, начальник департамента общественной безопасности Сергей Тимофеев. Об этом корреспонденту "КП"-Иркутск" сообщают в пресс-службе мэрии города.

- Мэр Братска Сергей Серебренников распорядился оказать помощь семье умершего жителя Братска, - рассказали в пресс-службе администрации. - В настоящее время в Новосибирске Сергей Тимофеев занимается оформлением документов для отправки тела в Иркутскую область. Для транспортировки из Братска в Новосибирск будет отправлена машина.

Также заммэра Сергей Трофимов встретился с мобилизованными земляками. Сегодня в Новосибирском высшем военном командном училище находятся 313 жителей Братска и Братского района. Им были переданы аптечки с самыми необходимы лекарствами.

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