В Иркутске проезд по маршрутам №9 и №56 подорожает до 30 и 35 рублей с 1 ноября

Это не единственные маршруты, на которых подняли стоимость проезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Иркутска предупредили жителей областного центра о подорожании проезда сразу по двум маршрутам - №9 и №56. Цены изменятся уже с 1 ноября и будут зависеть от времени: то есть до 20:00 проезд будет стоит 30 рублей, а после этого часа - уже 35 рублей. Соответствующие объявления появятся во всех автобусах этих маршрутов.

Напомним, в Иркутске постепенно дорожает проезд на разных маршрутах. За последнее время цены изменились на направлениях №90, №4, №45, №80 и других.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что в городе могут исключить сразу 30 маршрутов общественного транспорта из общей сети. Это связано с оптимизацией, которая нужна для лучшего контроля работы системы, в частности - транспортного состава. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

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