Segezha Group опирается на опыт ветеранов труда. Фото предоставлено компанией.

Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») уделяет особое внимание сохранению лучших трудовых традиций и опыту ветеранов. На каждом предприятии компании заслуженные передовики производства передают свои знания молодому поколению. Только в Иркутской области в составе холдинга работают более 300 ветеранов труда. Многие представители старшего поколения проработали в лесной отрасли более половины своей трудовой биографии.

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» насчитывает 200 ветеранов. Среди них - капитан Сергей Владимирович Сычев, который посвятил ВЛРП 39 лет профессиональной жизни. В его арсенале - звание «Специалист высшего класса» Минречфлота РФ, почетные грамоты Министерства транспорта РФ и Департамента транспорта Иркутской области, другие ведомственные награды. Общий стаж Михаила Дмитриевича Тихомирова на речном предприятии - 52 года, 26 из которых он работает в должности начальника цеха технической эксплуатации Верхнеленского речного пароходства. Ветерану труда присвоены звания «Лучший по профессии» и «Специалист высшего класса», его достижения отмечены медалью «За трудовую доблесть».

«В 2022 году Верхнеленскому речному пароходству исполняется 93 года. Ленские речники начинали свой трудовой путь с нескольких грузовых барж, а сегодня в составе пароходства уже 92 единицы флота. Мы - лидеры грузовых перевозок в Верхне-Ленском бассейне, поставляем важные для людей грузы в районы Крайнего Севера. Ежегодный объем фрахта составляет не менее 80 тысяч тонн. Всех этих результатов было бы трудно достичь без опыта наших ветеранов. Мы высоко ценим их профессионализм и работу с молодежью в качестве наставников», - говорит генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Алексей Шерстянников.

На ООО «Тайрику-Игирма Групп» в команде Segezha Group - 280 ветеранов. Один из самых опытных – водитель лесовоза Валерий Владимирович Милашевский. Отличник производства с 33 летним стажем обучил не одно поколение водителей автомобиля на вывозке леса. По его стопам пошли брат и два сына, сформировалась целая семейная династия водителей. У его коллеги по ООО «ТИГ» - Светланы Степановны Мельниковой – стаж работы в лесной отрасли – 36 лет. Прошла все ступени по линии складской логистики – от браковщика в Игирменском опытном леспромхозе и мастера склада до руководителя складского хозяйства. Большая часть её стажеров до сих пор успешно работают на производстве в пос. Новая Игирма.

«Мы высоко ценим ветеранов предприятия за многолетний труд и огромный вклад в развитие производства. Наше старшее поколение - пример удивительной работоспособности и ответственности, старая гвардия сохраняет преемственность лучших традиций прошлого и заряжает своей энергией молодежь. Компания признательна им за активную жизненную позицию, желание и готовность участвовать в жизни коллектива. Это наша гордость и золотой кадровый фонд», - отмечает генеральный директор ООО «Тайрику-Игирма Групп» Дмитрий Гупаленко.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов).

Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели.

Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов.

Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com