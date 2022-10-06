Ограничение движения по улице Дзержинского в Иркутске 7 октября
Фото: Иван МАКЕЕВ
Ограничение движения по улице Дзержинского в Иркутске 7 октября объявили в администрации областного центра. Автомобилистов предупредили, что они не смогут проехать через участок около дома 56В.
Это не единственное ограничение, которое сейчас действует в городе.
- Участок улицы будет перекрыт с 20.00 часов 6 октября и до 6.00 часов утра 7 октября. Там будут проводить аварийные работы на сетях водопровода МУП «Водоканал» города Иркутска», - рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.
Ранее "КП-Иркутск" писала о продлении запрета на проезд по улице Софьи Перовской до 15 октября. Здесь проводят ремонтные работы, движение по правой полосе ограничили.
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