Ограничение движения по улице Дзержинского в Иркутске 7 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Ограничение движения по улице Дзержинского в Иркутске 7 октября объявили в администрации областного центра. Автомобилистов предупредили, что они не смогут проехать через участок около дома 56В.

Ограничение движения по улице Дзержинского в Иркутске 7 октября

Это не единственное ограничение, которое сейчас действует в городе.

- Участок улицы будет перекрыт с 20.00 часов 6 октября и до 6.00 часов утра 7 октября. Там будут проводить аварийные работы на сетях водопровода МУП «Водоканал» города Иркутска», - рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

Ранее "КП-Иркутск" писала о продлении запрета на проезд по улице Софьи Перовской до 15 октября. Здесь проводят ремонтные работы, движение по правой полосе ограничили.

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