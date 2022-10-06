РУСАЛ подарил Шелехову топиарные фигуры. Фото: Диана Биктагирова

Красивые композиции теперь будут радовать жителей в самых разных частях города.

На обновленной площади перед детской поликлиникой можно увидеть «спешащую по своим делам» мамочку, которая держит одной рукой коляску с малышом, а другой – старшую дочь. Девочка с большим бантом несет плюшевого мишку.

Возле ДК «Металлург» «поселились» красочные бабочки, как символ легкости, грации и вдохновения.

А уже на следующей неделе на кольце между первым и четвертым микрорайонами расположится самый романтичный арт-объект – руки, сложенные сердечком. На данный момент ведутся работы по подготовке площадки для их установки.

Каркас композиций изготовлен из металла, поверх которого высажен искусственный газон. Топиарий морозостойкий и влагоустойчивый, поэтому легко перенесет осенние перепады температур.

Три ярких арт-объекта приобрел Иркутский алюминиевый завод в городе металлургов. Фото: Диана Биктагирова

РУСАЛ приобрёл топиарные фигуры в Шелехов за 1,5 миллиона рублей.

Традицию помогать городам, где расположены заводы РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

Алексей Тенигин, Глава города Шелехов:

- Будем обязательно продолжать озеленять и украшать наш любимый город. Хочу обратиться к шелеховчанам с просьбой бережно относиться к новым объектам благоустройства, чтобы они как можно дольше радовали всех нас. Благодарю ИркАЗ за подарок для города и его жителей!

Автор текста – Диана Биктагирова