За отказ оплатить 60-тысячные штрафы ГИБДД житель Тайшета пойдет работать на улицах

Судебные приставы высылали водителю предупреждения, но он и их проигнорировал Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Тайшета ездил без прав по региону в надежде не попасться сотрудникам полиции, также он решил не выполнять обязанности в связи с автоаварией. Однако инспекторы остановили нарушителя и составили соответствующие административные материалы. В итоге, общая сумма штрафов составила 60 тысяч рублей. Об этом рассказали в УФССП Иркутской области.

Но водитель решил не обращать внимания и на штрафы - просто не стал платить. Судебные приставы высылали ему предупреждения, но снова получали тишину и игнорирование. Тогда пришлось пойти на крайние меры.

Суд Тайшета постановил, что водитель должен провести на обязательных работах 60 часов, один час за каждую тысячу рублей штрафа. Теперь житель Тайшета подметает улицы города.

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