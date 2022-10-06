Отключение света в Иркутске 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 7 октября анонсировали в Иркутской энергосбытовой компании. В организации предупредили, что в разное время по некоторым адресам не будет электричества. Жители города регулярно сталкиваются с этим.

Отключение света в Иркутске 7 октября

Причиной отключения стали плановые ремонтные работы. Частично обесточат три округа города: Ленинский, Правобережный и Свердловский. Света не будет как ночью, так и днем, в зависимости от адреса. В некоторых домах перебои продлятся всего 30 минут.

Энергооператор предоставил подробные таблицы с адресами и временем отключения.

Отключение света в Иркутске 7 октября

Отключение света в Иркутске 7 октября

Отключение света в Иркутске 7 октября

Отключение света в Иркутске 7 октября