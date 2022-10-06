Первая уличная площадка для занятий боксом появилась в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

На острове Юность обустроили первую в Иркутске уличную площадку для бокса. Потренироваться на ней могут все желающие.

- В Иркутске всегда были сильные традиции этого вида спорта. От имени мэра Руслана Болотова, от себя лично поздравляю всех с открытием первой в нашем городе уличной площадки для занятий боксом, - сказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников. - Это совместный проект мэрии, депутатского корпуса, Федерации бокса Иркутской области, представителей бизнеса.

Идея создать такую площадку появилась у иркутских спортсменов. Кстати, кроме ринга и боксерских груш, здесь есть кроссфит-зона, скамейки, высажены деревья и кустарники. А в 2023 году планируют добавить навес.

Добавим, что территорию для боксерской площадки выделила городская мэрия, а деньги на обустройство - Федерация бокса Иркутской области и местные предприниматели.