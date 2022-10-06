Прокуратура Иркутской области проконтролирует расследование падения рабочего с высоты

Совсем недавно произошел другой, но уже смертельный случай Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области объявили, что ведомство взяло на контроль расследование несчастного случая, который произошел в цехе одного из предприятий города Зима. 51-летний рабочий упал с шестиметровой высоты, оступившись. Уже завели уголовное дело за несоблюдение техники безопасности.

- Работник госпитализирован в больницу Саянска, в настоящее время он пришел в сознание, его состояние контролируется медиками, - рассказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Иркутск" писала об этом происшествии и публиковала видео падения машиниста. А на другом предприятии произошел смертельный случай: на сотрудника завода упал погрузчик, которым управлял его коллега. Теперь виновник смерти проходит по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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