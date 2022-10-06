Иркутская область получит 46,5 млн рублей из госбюджета на производство зерна

В этом году уже выделили более 60 млн рублей на развитие АПК Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Иркутской области сообщили, что из федерального бюджета решили выделить 46,5 миллиона рублей для региона на развитие АПК, в частности, выращивание зерна. Еще полмиллиона добавят из казны Приангарья. Все средства пойдут аграриям в качеству субсидирования.

- В ближайшее время министерство сельского хозяйства объявит прием документов на получение субсидии. Также в этом году на субсидирование производства и реализации зерна в бюджете области уже предусмотрено 63 миллиона рублей, из них 47 миллионов рублей из средств федерального бюджета, 16 миллионов рублей из областного бюджета, - заявил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Напомним, не так давно в Братском районе из-за непогоды пострадал урожай зерна. Мокрый снег и ветер просто уложили растения на землю, а с учетом перенасыщенность земли водой урожай спасти оказалось невозможно.

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