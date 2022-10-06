В сентябре 2022 года в пожарах погибли 6 жителей Иркутской области

В прошлом году в сентябре погибли 10 человек Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным МЧС Иркутской области, в сентябре произошел 381 пожар, как на жилых территориях, так и в лесах. За месяц в огне погибли шесть человек. Если сравнивать с показателями 2021 года, то в этом году произошло на 29 пожаров меньше, а погибло на четыре человека меньше - в сентября 2021 года сообщали о смерти 10 жителей Приангарья. При этом появилась тенденция роста гибели людей в трех территориях региона.

- На особом контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области Иркутский, Братский и Ольхонский районы, где в сентябре произошёл одновременно рост пожаров и гибели на них людей. В Куйтунском районе ухудшилась статистика с гибелью людей на пожарах, в 14 муниципальных образованиях увеличилось число пожаров. Рост числа травмированных отметился в городе Братске, - рассказали в ведомстве.

Антилидером по количеству пожаров стал Иркутск, далее идут Иркутский район, Братск, Ангарский район и Шелеховский районы и т.д. Среди причин появления огня можно выделить неосторожное обращение с ним (особенно часто это происходит в частном секторе) и нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования.

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