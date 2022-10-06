Главным тренером хоккейного клуба "Ермак" стал экс-тренер орского "Южного Урала"

Фото: Хоккейный клуб «Ермак»

В пресс-службе хоккейного клуба "Ермак" сообщили, что их новым главным тренером стал Евгений Зиновьев. Раньше он был тренером в орском "Южном Урале", а до этого работал в командах "Мечел" и "Газовик". Он хорошо подкован, так как раньше был действующим игроком в тех же командах.

- Менять, пока, ничего не будем, чтобы у ребят путаницы в головах не было. Будем присматриваться, играть по старой схеме, смотреть, что идет, что нет, что нужно подтянуть, где и какие сочетания поменять. Я не Чапаев, не привык сразу шашкой махать! - прокомментировал Зиновьев возможные изменения в команде.

Напомним, хоккейный клуб "Ермак" - профессиональная команда из Ангарска, домашней ареной стал одноименный дворец спорта.

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