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Общество6 октября 2022 13:44

Цена авиабилетов Иркутск - Ташкент выросла до 30 тысяч рублей в одну сторону

Самый дешевый рейс Иркутск - Ташкент туда-обратно стоит 48 тысяч рублей
Дарья БОЛЕСОВА
Рейсы проходят через Москву

Рейсы проходят через Москву

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авиабилеты Иркутск - Ташкент подскочили в цене до невероятных цифр в октябре 2022 года. Согласно онлайн-сервисам, если брать билет в любой из дней этого месяца в эконом-классе, его стоимость не опускается ниже 23 тысяч рублей, средняя цена - 26-30 тысяч рублей в одну сторону. Конечно, если брать билеты заблаговременно, цена ниже, но в ноябре диапазон цен примерно тот же.

Если брать билет с обратным прилетом в Иркутск, самый дешевый обойдется в 48,5 тысячи рублей. Вылет происходит из международного аэропорта областного центра, а прибытие в аэропорт им. Ислама Каримова.

Согласно данным аэропорта Иркутска, ближайший рейс, на который еще можно купить билет, состоится 22 октября. Можно купить Авиабилеты Иркутск - Ташкент, которые совершают пересадку в Москве.

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