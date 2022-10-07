Мокрый снег выпадет в Иркутске 7 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 7 октября облачная, но с прояснениями. Сегодня в городе есть вероятность осадков. Об этом предупреждают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 7 октября

- Погода в Иркутске 7 октября ожидается со слабым мокрым снегом, - поясняют метеорологи. – В пятницу в городе дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +4…+6.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 730 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 7 октября прогнозируется с переменной облачностью и также мокрым снегом. Скорость воздушных масс в районах 5-10 м/с. Днем воздух прогреется лишь до +2…+7 градусов. Если небо закроют облака, и вовсе похолодает до 0…-5.

Внимание, автомобилисты! На дорогах севера региона местами гололедица и снежный накат.

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