Мокрый снег выпадет в Иркутске 7 октября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Погода в Иркутске 7 октября облачная, но с прояснениями. Сегодня в городе есть вероятность осадков. Об этом предупреждают синоптики Иркутского Гидрометцентра.
- Погода в Иркутске 7 октября ожидается со слабым мокрым снегом, - поясняют метеорологи. – В пятницу в городе дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +4…+6.
Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 730 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 7 октября прогнозируется с переменной облачностью и также мокрым снегом. Скорость воздушных масс в районах 5-10 м/с. Днем воздух прогреется лишь до +2…+7 градусов. Если небо закроют облака, и вовсе похолодает до 0…-5.
Внимание, автомобилисты! На дорогах севера региона местами гололедица и снежный накат.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08