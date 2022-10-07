14 лет колонии грозит жителю Иркутска за нападение с оружием на полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иркутянину грозит до 14 лет колонии из-за «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Уголовное дело в скором времени будет рассматриваться в суде. Обвинительное заключение прокуратуры региона поддержал заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин во время рабочего визита в Иркутскую область. Об этом сообщает пресс-служба Управления Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.

Преступление это произошло год назад в лифте дома на улице Летописца Нита Романова. Полицейские прибыли туда на вызов от жителей о нарушении общественного порядка в ночное время. По всей видимости, соседи выпивали и мешали им спать.

Когда пьяный мужчина не захотел выполнить требования сотрудников МВД, он выхватил у одного из них табельное оружие и направил прямо в грудь одному из оппонентов. Он грозился убить его и даже нажимал на спусковой крючок. Выстрелить ему не удалось, так как пистолет был на предохранителе, а полицейский во время схватки смог отстегнуть магазин с патронами.

- Дмитрий Демешин предложил суду признать подсудимого, ранее судимого за разбой и незаконное ношение оружия, виновным и назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и 11 лет в исправительной колонии особого режима, - отмечают в Генпрокуратуре.

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