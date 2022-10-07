Браконьера на моторной лодке с выловленнымм омулем задержали на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Браконьера со спиннингом с шестью крючками, удившего рыбу с моторной лодки задержали в Северобайкальске. Ущерб от незаконной рыбалки составил более 167 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

- Нарушителя задержали во время рейда совместно с сотрудниками Рыбохраны, - говорят в транспортной полиции. – Возбуждено уголовное дело.

За «Незаконную добыча водных биологических ресурсов» в месте нереста с применением плавсредства и причинением крупного ущерба сибиряку грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до полумиллиона рублей.

Кстати, на Байкале разрешили любительский вылов омуля, но необходимо знать точно разрешенные действия во время рыбалки, а также сроки - подробности здесь.

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