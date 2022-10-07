Из-за ДТП отключили свет в поселке Большой Луг 7 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в поселке Большой Луг 7 октября сегодня планово провели специалисты. Им оно потребовалось, чтобы привести в порядок опору воздушной линии электропередач. Она разрушилась из-за ДТП. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

Отключение света в поселке Большой Луг 7 октября: адреса, сроки

- Под отключение света в поселке Большой Луг 7 октября попали дома на улицах Байкальская, Гаражная, Гаражный, Дорожная, Есенина, Земляничная, Марины Цветаевой, Механизаторов, Михалева Виктора Афанасьевича, Пушкина, Рябиновая, Слюдянская, Спортивная, Чайковского, - говорят в ИЭСК.

Ориентировочно с устранением неисправностей в поселке управятся к вечеру. Бригада электриков должна уложиться в срок до 18.00 по местному времени.

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